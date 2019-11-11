En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,53 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,539937 -3,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025170 -1,53 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,350908 -1,41 İş Portföy Altın Fonu 0,030260 -0,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,065923 -0,87 Deniz Port. Altın Fonu 0,033904 -0,87 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022951 -0,87 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026922 -0,87 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038886 -0,86 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,331752 -0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır)