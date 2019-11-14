Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026680 -1,07
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038638 -0,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133249 -0,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022051 -0,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023770 -0,80
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,468958 -0,62
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078000 -0,55
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036547 -0,51
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076720 -0,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,709755 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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