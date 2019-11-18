En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,87 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,23 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021970 -0,87 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025306 -0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,030255 -0,23 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037798 -0,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,280212 -0,15 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,127805 -0,14 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054490 -0,14 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061351 -0,13 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022549 -0,11 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018068 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)