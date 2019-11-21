En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,25 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,10 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077115 -1,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,119045 -1,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038313 -1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,814177 -1,06 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026544 -1,02 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042204 -0,94 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075747 -0,90 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,277056 -0,89 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069014 -0,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065665 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)