Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014512 -4,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021587 -1,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026678 -1,43
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023646 -1,25
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076707 -0,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038916 -0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,959732 -0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042608 -0,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066974 -0,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,487790 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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