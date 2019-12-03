Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041956 -1,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038467 -1,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,463322 -0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,269003 -0,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066409 -0,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076066 -0,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021445 -0,66
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057386 -0,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030598 -0,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026605 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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