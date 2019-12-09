Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,07 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063193 -5,85
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,138419 -1,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262113 -1,07
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,264824 -0,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074280 -0,83
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,873157 -0,59
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120006 -0,55
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 59,668995 -0,46
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,907341 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı
Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:19:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]