En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,54 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,54 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,383809 -0,82
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,310839 -0,78
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,978740 -0,54
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,423510 -0,31
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031372 -0,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,433353 -0,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058244 -0,21
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055649 -0,17
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106913 -0,16
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,714939 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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