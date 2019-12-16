En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,938658 -1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025564 -1,41
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074232 -1,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061033 -0,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,612533 -0,80
TEB Portföy Altın Fonu 0,065863 -0,74
Deniz Port. Altın Fonu 0,033842 -0,74
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022939 -0,74
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026877 -0,73
HSBC Portföy Altın Fonu 2,363937 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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