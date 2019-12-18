En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,80 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,68 ile "Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061293 -0,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,077007 -0,80
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030203 -0,68
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,169737 -0,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,607676 -0,46
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121973 -0,44
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,218242 -0,41
HSBC Portföy Altın Fonu 2,409779 -0,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109964 -0,39
Deniz Port. Altın Fonu 0,034531 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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