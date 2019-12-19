En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,40 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060296 -1,63
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,920728 -1,58
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,489082 -1,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062116 -0,92
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,607859 -0,89
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,216306 -0,89
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029422 -0,88
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024408 -0,87
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055970 -0,85
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,168321 -0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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