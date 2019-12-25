En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,06 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,06 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022888 -0,45
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045420 -0,18
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081776 -0,06
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042611 -0,04
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029340 -0,03
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,301841 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havayolu şirketi, trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:54 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
20:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz - Son Dakika Ekonomi
20:30 Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı - Son Dakika Ekonomi
20:06 BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı - Son Dakika Ekonomi
19:10 Vestel Ticaret'in Sharp Corporation ile anlaşması hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:55 TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]