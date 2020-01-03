En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,15 ile "Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,09 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,15 ile "Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,09 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018237 -0,15
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019793 -0,08
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054756 -0,07
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653083 -0,05
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,399838 -0,02
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,791975 -0,02
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,439443 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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