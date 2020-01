En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,00 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,97 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109930 -3,02 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030574 -3,00 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055705 -2,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326026 -2,90 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123815 -2,64 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030836 -2,57 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,173225 -2,56 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,778404 -2,55 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064189 -2,50 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062151 -2,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)