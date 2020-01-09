En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,43 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,43 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016401 -3,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297722 -1,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063369 -1,06
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,265944 -0,77
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030231 -0,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,680216 -0,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057766 -0,56
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 71,227055 -0,48
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031720 -0,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086259 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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