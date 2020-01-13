En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,54 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,54 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015876 -0,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232474 -0,67
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071031 -0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,011712 -0,44
HSBC Portföy Altın Fonu 2,526962 -0,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081827 -0,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045075 -0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041966 -0,26
TEB Portföy Altın Fonu 0,071187 -0,26
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028996 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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