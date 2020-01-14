En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015575 -1,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039962 -0,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082930 -0,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,201912 -0,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022589 -0,36
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044915 -0,35
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,198440 -0,24
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027048 -0,24
İş Portföy Altın Fonu 0,032595 -0,23
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023280 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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