En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,38 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,12 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,38 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,12 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,088490 -0,51
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026944 -0,38
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,165746 -0,12
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570129 -0,12
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,803162 -0,06
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044372 -0,05
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184281 -0,05
İş Portföy Altın Fonu 0,032584 -0,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041856 -0,03
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024764 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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