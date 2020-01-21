En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810516 -0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229310 -0,34
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019346 -0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,243047 -0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,613825 -0,15
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 169,625408 -0,14
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,527277 -0,11
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 368,522534 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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