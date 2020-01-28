En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028289 -3,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -2,68
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043912 -2,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232460 -2,44
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044561 -2,33
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082356 -2,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,506356 -2,08
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,567882 -2,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,637459 -2,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021579 -1,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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