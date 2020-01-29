En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,00 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,00 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,136975 -3,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027721 -0,99
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039682 -0,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021392 -0,87
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080697 -0,72
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022270 -0,50
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,423957 -0,50
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024222 -0,49
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,926918 -0,48
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,237890 -0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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