En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,64 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077633 -3,80
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,226664 -2,29
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,273299 -1,64
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,920733 -1,13
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034169 -1,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,496414 -0,97
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132333 -0,94
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,479636 -0,87
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,075908 -0,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,968410 -0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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