En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,27 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,94 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,83 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075872 -2,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,467363 -1,94
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,185857 -1,83
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,404577 -1,24
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,878674 -1,00
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033838 -0,97
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028408 -0,93
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,898948 -0,86
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064250 -0,82
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,452229 -0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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