En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013616 -3,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,209370 -1,67
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039213 -1,26
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021991 -0,76
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,049322 -0,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082921 -0,73
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023902 -0,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,219800 -0,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021069 -0,59
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588549 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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