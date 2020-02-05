En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,20 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,65 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,20 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,65 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027600 -1,20
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,775072 -1,01
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025416 -0,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013531 -0,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043166 -0,62
İş Portföy Altın Fonu 0,033574 -0,60
HSBC Portföy Altın Fonu 2,595738 -0,60
TEB Portföy Altın Fonu 0,073139 -0,59
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029804 -0,58
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031236 -0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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