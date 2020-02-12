En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,156974 -0,45
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575705 -0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025743 -0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228774 -0,32
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,995720 -0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810318 -0,26
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019323 -0,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031866 -0,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,422685 -0,22
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107974 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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