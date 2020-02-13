En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02'yle "Ak Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu", yüzde 1,75'le "İş Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu" ve yüzde 0,78'le "Fokus Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02'yle "Ak Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu", yüzde 1,75'le "İş Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu" ve yüzde 0,78'le "Fokus Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Kaybettirenler Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119031 -2,02
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060968 -1,75
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130191 -0,78
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,300759 -0,54
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,485866 -0,48
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,547039 -0,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027877 -0,41
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231685 -0,37
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,615689 -0,35
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,933732 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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