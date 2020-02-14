En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,42 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,40 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,42 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,40 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573642 -0,51
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025679 -0,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228176 -0,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808291 -0,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029563 -0,35
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086074 -0,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046515 -0,26
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,242715 -0,23
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019305 -0,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084792 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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