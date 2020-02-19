En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,83 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,83 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ.Fon 2,152690 -2,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,066892 -1,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,735931 -1,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,504772 -1,65
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,916521 -1,50
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086818 -1,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033258 -1,34
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,186678 -1,32
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065739 -1,32
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,060308 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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