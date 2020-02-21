En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,92 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -5,03 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -4,92 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -4,64 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -4,35 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -4,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -4,14 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111029 -4,08 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057028 -3,99 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033100 -3,91 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123022 -3,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)