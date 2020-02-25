En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,306823 -4,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046667 -3,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,776497 -3,19
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028106 -3,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081722 -2,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072769 -2,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083753 -2,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045023 -2,85
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014219 -2,79
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055863 -2,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor
Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]