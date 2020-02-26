En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,33 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,33 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070242 -3,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013742 -3,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043467 -3,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,454362 -2,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079859 -2,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045605 -2,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046232 -2,12
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029790 -2,10
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039346 -2,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044119 -2,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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