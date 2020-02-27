En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,23 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,285109 -2,45 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,188734 -2,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082310 -1,53 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013540 -1,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038770 -1,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021345 -1,26 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029521 -0,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,089199 -0,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,893785 -0,73 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)