En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 5,01 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 5,01 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,984182 -5,03
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087586 -5,01
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,741191 -4,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,619192 -4,95
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,345746 -4,58
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,960455 -4,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060891 -4,46
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053488 -4,41
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104446 -4,37
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,719750 -4,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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