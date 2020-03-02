En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,24 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,87 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097933 -6,24 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050271 -6,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,965499 -5,87 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,904628 -5,81 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083461 -4,71 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,896056 -4,58 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,897448 -4,37 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098326 -4,32 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,097171 -4,30 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,135461 -4,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)