En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068166 -3,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,733015 -3,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045128 -2,71
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 587,247962 -1,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078036 -1,80
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,248390 -1,24
HSBC Portföy Altın Fonu 2,732342 -1,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,076868 -1,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045536 -1,07
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026824 -1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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