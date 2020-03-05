En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037911 -2,79
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081723 -2,40
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080633 -2,33
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,936563 -2,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,241413 -2,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013010 -2,01
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,327429 -1,81
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,496720 -1,80
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,360606 -1,79
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059971 -1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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