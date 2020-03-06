En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,99 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067208 -3,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,063392 -2,99 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044512 -2,85 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -2,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077168 -2,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,82 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042828 -1,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -1,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,072437 -1,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)