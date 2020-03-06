En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,99 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,99 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067208 -3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,063392 -2,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044512 -2,85
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -2,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077168 -2,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042828 -1,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -1,07
Ak Portföy Altın Fonu 0,072437 -1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk koronavirüs mağazası Washington'da açıldı
Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü ABD'de 3 bin 500 kişiyi taşıyan gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:42:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]