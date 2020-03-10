En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,31 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 7,63 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 7,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,31 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 7,63 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 7,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009127 -21,31
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054668 -7,63
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,749873 -7,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075524 -7,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,428074 -7,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061288 -7,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 -7,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019233 -6,74
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024595 -6,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,681171 -6,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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