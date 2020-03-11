En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,97 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070639 -6,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034083 -5,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,658549 -5,22 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052150 -4,61 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251120 -4,36 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,915579 -3,89 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,834743 -3,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,246968 -3,66 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,539945 -3,53 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701200 -3,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)