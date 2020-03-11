En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,97 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070639 -6,47
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034083 -5,97
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,658549 -5,22
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052150 -4,61
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251120 -4,36
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,915579 -3,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,834743 -3,79
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,246968 -3,66
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,539945 -3,53
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701200 -3,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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