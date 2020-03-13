En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 11,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 11,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 10,75 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 10,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -11,60
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -10,75
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034794 -10,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,910351 -9,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -9,56
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -8,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -8,73
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025242 -8,61
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,141601 -8,61
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065161 -8,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
20:18 Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]