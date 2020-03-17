En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 12,58 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 12,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 10,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,670830 -12,58 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,732450 -12,27 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,259636 -10,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055547 -10,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037591 -10,53 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,723153 -9,49 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008619 -9,31 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,054850 -9,21 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045775 -8,70 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,644146 -8,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)