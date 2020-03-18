En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,38 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,70 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,54 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031428 -5,38 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,034401 -4,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390932 -4,54 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017706 -4,41 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,052616 -4,07 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,667942 -3,72 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798011 -3,45 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008330 -3,35 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,882586 -3,26 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016091 -3,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)