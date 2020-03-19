En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 13,05 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti FonuF", yüzde 7,69 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007243 -13,05 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021640 -7,69 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,347948 -5,94 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,103010 -5,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,851755 -5,51 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034062 -5,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056570 -5,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -4,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065059 -4,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038496 -4,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)