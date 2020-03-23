En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,57 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,57 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054972 -4,57
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,216073 -3,88
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007658 -2,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038878 -2,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064725 -2,08
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015052 -1,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081009 -0,97
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,158324 -0,94
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041714 -0,93
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,166832 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:12 Kaynak: AA

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