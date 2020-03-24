En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,27 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,50 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,646117 -6,27 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076459 -5,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039418 -5,50 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,392388 -4,81 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046469 -4,13 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061900 -3,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068786 -3,87 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,130383 -3,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,095209 -3,31 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,666609 -3,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)