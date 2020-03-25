En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,91 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,89 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030591 -2,51 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,569770 -1,91 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,049764 -1,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 622,788317 -1,71 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,004711 -1,57 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,134181 -1,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044506 -1,52 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,687879 -1,44 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023976 -1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)