En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,91 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007537 -4,84 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 614,457804 -0,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555641 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223016 -0,79 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,787402 -0,72 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019064 -0,59 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,608578 -0,32 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 367,944870 -0,30 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029166 -0,29 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 115,645236 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)