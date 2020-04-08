En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,53 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008277 -3,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,800230 -0,68 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,633202 -0,53 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203357 -0,41 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065805 -0,41 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029922 -0,38 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,616923 -0,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024844 -0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,065545 -0,30 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229762 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)