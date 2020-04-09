En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,25 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,301231 -1,31 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080823 -1,25 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018797 -0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,088622 -0,66 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024737 -0,43 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,994056 -0,23 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018091 -0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 31,927039 -0,20 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019763 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544445 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)